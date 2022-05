Kendall Jenner descolore sobrancelhas para look do MET Gala 2022

Obviamente, essa não é a única coisa que chamou atenção nela! Kendall chegou no Museu de Arte Metropolitana em Nova York, no dia 2 de maio, com um look da Prada. De acordo com a marca, a roupa tinha top de tule com detalhes em arrastão e saia de seda com ruche plissados ​​à mão e uma longa cauda. A estrela de The Kardashians completou o look com brincos de diamante da Lorraine Schwartz.