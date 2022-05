Khloé Kardashian diz que "quase teve um ataque cardíaco" no MET Gala 2022

Caso você não esteja acompanhando os eventos da noite passada: para seu primeiro MET Gala, a estrela chegou ao Metropolitan Museum of Art em Nova York usando um vestido Moschino dourado brilhante - um look do qual ela creditou ao designer Jeremy Scott. "Estou tão incrivelmente honrada por ter sido convidada para o MET vestindo Moschino", também disse ela na rede social. "Jeremy Scott desenhou meu vestido em cerca de 10 dias."

Além de seu vestido dourado, a versão de Khloé para o tema "Gilded Glamour" da noite incluiu óculos de sol metálicos chiques e luvas pretas.