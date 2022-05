Conheça sósia de Jared Leto que confundiu todos no MET Gala 2022

O fashionista de 35 anos de Estocolmo, na Suécia, confundiu os fãs quando surgiu com um look deslumbrante no MET Gala 2022, parecendo a estrela de Casa Gucci. No entanto, mal sabiam todos que se tratava do "viciado em moda", como ele mesmo se descreve, Fredrik.

Ele chegou no tapete vermelho com uma roupa preta, branca e prateada deslumbrante com vários "espinhos" que se espalhavam por corpo e fluíam com seu movimento. Embora se afastasse um pouco do dress code de "Gilded Glamour", o visual de alta costura lhe deu uma espécie de asas que o fizeram "voar" pelo tapete vermelho. (Veja todas as estrelas no evento aqui.)

Então, quem é o sósia de Jared? Fredrik é um fashionista e ativista LGBTQ+ baseado na Suécia.

Veja as fotos no vídeo acima!