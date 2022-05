O sacrifício de Kim Kardashian para usar vestido de Marilyn Monroe no MET Gala

A musa usou o vestido original de 60 anos de Marilyn no tapete vermelho do MET Gala 2022, em Nova York, nessa segunda-feira, 2 de maio, com o tema "Na América: uma antologia da moda". A icônica atriz surgiu com o visual de Bob Mackie ao cantar "Parabéns a você, Sr. Presidente" para John F. Kennedy, em 1962.

Em entrevista à Vogue no evento, a fundadora da SKIMS compartilhou que teve que perder 7 quilos em três semanas para poder caber no vestido. "Foi um grande desafio", disse Kim, 41 anos. "Era como um papel. Eu estava determinado a me encaixar."

Ela disse ao canal que o vestido voou em um avião particular do Ripley's Believe It Or Not Museum, em Orlando, na Flórida, para uma prova em sua casa.

"O vestido foi transportado por guardas e tive que usar luvas para experimentá-lo", lembrou Kim. "Sempre achei que ela era extremamente curvilínea. Imaginei que poderia ser menor em alguns lugares onde ela era maior e maior em lugares onde ela era menor. Então, quando não coube em mim, eu queria chorar porque ele não pode ser alterado de forma alguma."