Khloé Kardashian é uma deusa de ouro em sua estreia no MET Gala

A eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians completou seu visual de deusa dourada com chiques óculos de sol dourados e um casaco preto de manga comprida com luvas pretas.

Khloé é apenas uma das mulheres Kardashian-Jenner a pisar nos famosos degraus vermelhos da gala. Suas irmãs Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e a mãe Kris Jenner já compareceram diversas vezes. (Assim como Khloé, o MET Gala deste ano também marca o primeiro para a irmã Kourtney Kardashian).