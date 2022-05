Kourtney Kardashian e Travis Barker estreiam no tapete vermelho do MET Gala

Depois de uma semana na Itália, o casal viajou para Nova York para seu primeiro MET Gala juntos. Kourtney surpreendeu com um espartilho personalizado e uma saia desconstruída. Já o baterista do Blink-182 usou uma saia preta plissada sobre calças pretas. (Veja todos os looks de tapete vermelho aqui).

Veja as fotos do casal no vídeo acima!

A mãe de três filhos também não foi a única Kardashian-Jenner a confirmar presença na noite mais quente da moda. Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner e Khloé Kardashian estiveram presentes para celebrar o MET Gala 2022, com o tema deste ano sendo Na América: Uma Antologia da Moda.