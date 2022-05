Kylie Jenner surge com look "noiva" no tapete vermelho do MET Gala 2022

Desde sua estreia, em 2016, Kylie se tornou uma participante icônica no evento anual no Metropolitan Museum of Art, em Nova York – e este ano não é exceção.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians surpreendeu no tapete vermelho do MET Gala 2022, nesta segunda-feira, 2 de maio, usando um vestido branco longo que nos fez ouvir sinos de casamento (veja todas as estrelas no tapete vermelho aqui). O look inspirado em noivas de Kylie, que foi desenhado pela Off-White, a marca do estilista Virgil Abloh, que faleceu em novembro passado, apresentava uma saia longa com babados e um corpete branco com detalhes transparentes e mangas curtas.

Kylie completou seu lindo visual com um véu de noiva e um boné de beisebol branco virado para trás sobre seus longos cabelos pretos.

