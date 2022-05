Você precisa ver o casal que ficou noivo no tapete vermelho do MET Gala 2022

Levando seu romance para o próximo nível, um casal que participou do evento disse "sim", não apenas para a maior noite da moda, mas para selar seu amor. Enquanto caminhava pelo tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art em Nova York, nesta segunda-feira, em 2 de maio, o noivo se ajoelhou na frente de sua noiva para fazer o pedido.

Naturalmente, as testemunhas oculares comemoraram quando a mulher aceitou o anel. Após o momento tocante, a dupla compartilhou um beijo antes de darem um longo abraço.

A noiva usava um vestido com brilhos dourados combinado com luvas brancas, enquanto seu amor vestia um terno preto com sapatos de couro envernizado.

Veja como foi o momento no vídeo acima!