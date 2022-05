Emma Stone reciclou seu vestido de noiva para o MET Gala 2022

Nesta segunda-feira, 2 de maio, a atriz de Cruella, que se aprontou no The Mark Hotel, surgiu no Metropolitan Museum of Art usando um vestido de cetim branco da Louis Vuitton, com plumas na parte inferior, que segundo Zanna Roberts Rassi, do E!, é na verdade seu vestido de noiva.

Como parte do dress code Gilded Glamour para o tema "In America: An Anthology of Fashion", Emma usou o cabelo em um coque e completou o visual com salto alto branco. (Veja todas as estrelas no tapete vermelho aqui).

Veja o look da atriz no vídeo acima!