Veja momento em que Blake Lively transforma seu vestido no MET Gala 2022

O ícone da moda arrasou no tapete vermelho do MET Gala 2022 no Metropolitan Museum of Art, nesta segunda-feira, 2 de maio, não com um, mas dois looks de Versace Atelier (veja todas as estrelas no tapete vermelho aqui).

Lively, que chegou de braço dado com o marido Ryan Reynolds, fez uma entrada com look cobre dramático e arrebatador que apresentava um laço gigante no quadril. No entanto, uma vez que ela chegou na frente dos fotógrafos, uma equipe de assistentes desamarrou o tecido, revelando um look verde, que fazia referência à Estátua da Liberdade, para o tema da noite, "Na América: Uma Antologia da Moda".

Lively até trocou suas luvas cobre por outras verdes em uma mudança de look surpreendente.

Seu visual ficou completo com cristais e apresentou arquitetura art déco do Empire State Building em seu corpete. A peça de Lively teve até "uma constelação da Grand Central Station" e "muitas pequenas referências" à Big Apple, como ela disse ao E! News exclusivamente no tapete vermelho.