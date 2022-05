Os famosos no tapete vermelho do MET Gala 2022

O MET Gala 2022 está aqui onde as maiores estrelas de Hollywood participarão do evento beneficente no Metropolitan Museum, uma noite para looks extravagantes e black-tie, realizada nesta segunda-feira, 2 de maio, em prol do Costume Institute.

Regina King, Lin-Manuel Miranda, Blake Lively e Ryan Reynolds serão os anfitriões do evento repleto de estrelas, com Anna Wintour, da Vogue, servindo como uma das anfitriãs honorárias.

Os convidados devem seguir o dress code "gilded glamour". O tema deste ano é "In America: An Anthology of Fashion" (Na América: Uma Antologia da Moda), a parte dois da homenagem à relevância e o poder da moda americana.

Os fãs da cultura pop estarão atentos a uma variedade de estrelas, incluindo Sophie Turner, Harry Styles, Vanessa Hudgens, Kacey Musgraves, Katy Perry e muitos mais.