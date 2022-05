Os apresentadores do MET Gala 2022 podem ser nossos favoritos até agora

A bíblia da moda anunciou a lista apresentadores do evento, realizado no Metropolitan Museum of Art de Nova York nesta segunda-feira, 2 de maio. De acordo com o veículo, Regina King, o casal Blake Lively e Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda serão os anfitriões oficiais, enquanto o designer Tom Ford, o chefe do Instagram Adam Mosseri e Anna Wintour, da Vogue, serão mais uma vez os anfitriões honorários do evento.

O tema da celebração será In America: An Anthology of Fashion (Na América: Uma Antologia da Moda), que de acordo com a Vogue, é a segunda parte da "homenagem pensativa à história do nosso país" do MET. A primeira parte, intitulada In America: A Lexicon of Fashion (Na América: Um Léxico da Moda), aconteceu em setembro e foi celebrada no mesmo mês no MET Gala 2021, que foi adiado devido à pandemia de coronavírus em andamento.