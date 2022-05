Veja como suas estrelas favoritas estão se preparando para o MET Gala 2022

É compreensível que a maior noite da moda leve um pouco de tempo extra de preparação. Horas antes do início oficial do MET Gala de 2022 nesta segunda-feira, 2 de maio, algumas celebridades marcadas para participar da noite repleta de estrelas - incluindo Kerry Washington, Ciara e Lily Aldridge - já estavam dando aos fãs uma espiadinha dos bastidores.

O tema deste ano, "Na América: Uma Antologia da Moda" tem um código de vestimenta de "Gilded Glamour", então não é surpresa que as estrelas quisessem ter certeza de que estarão perfeitas nas escadarias do Metropolitan Museum of Art em Nova York.