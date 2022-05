Harry Styles e Florence Pugh aumentam temperatura em trailer de 'Don't Worry Darling'

Depois que as filmagens terminaram em fevereiro de 2021 – e um mês depois que Olivia e Harry se tornaram um casal – a diretora se emocionou com as habilidades de seu colega de elenco e namorado, Harry. "Ele não apenas aproveitou a oportunidade para permitir que a brilhante @florencepugh ocupasse o centro do palco como nossa 'Alice'", escreveu ela no Instagram, "mas ele infundiu cada cena com um senso de humanidade sutil. Ele não tinha que se juntar ao nosso circo, mas ele pulou a bordo com humildade e graça, e nos surpreendeu todos os dias com seu talento, calor e capacidade de recuar".