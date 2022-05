Os acessórios que deram o que falar no Met Gala

Janelle Monáe

A cantora de "Dirty Computer" usou um look de Christian Siriano que foi inspirado no pintor Picasso durante sua aparição no Met Gala 2019. Ela usou uma pilha de chapéus em sua cabeça, além do look ter um olho robótico que piscava enquanto ela andava. Para completar, Janelle também usou uma bolsa combinando.