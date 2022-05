Anya Taylor-Joy quase caiu da escada do MET Gala após ficar presa em vestido de atriz

Embora você nunca saiba o que vai acontecer no MET Gala, vamos torcer para que não haja momentos como esse no evento deste ano.

O baile vai continuar a celebrar a exposição de duas partes "In America: An Anthology of Fashion" (Na América: Uma Antologia da Moda), com a primeira parte inaugurada no ano passado, e será apresentada pelos copresidentes Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds, Lin-Manuel Miranda, Tom Ford, Anna Wintour e Adam Mosseri.

