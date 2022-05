MET Gala: As chegadas mais memoráveis das estrelas ao tapete vermelho

Para 2022, as celebridades desfilarão no tapete vermelho do MET Gala vestidas para a segunda parte do tema "In America": "Uma Antologia da Moda". De acordo com o Metropolitan Museum of Art, a exposição "destacará narrativas de alfaiataria que se relacionam com as histórias complexas e em camadas das salas do período da ala americana", pedindo looks de gala que abraçam a moda do século XVIII.

Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds e Lin-Manuel Miranda serão coanfitriões da gala deste ano, enquanto Tom Ford, Adam Mosseri e Anna Wintour servirão como anfitriões honorários.