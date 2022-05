Relembre todas as aparições das Kardashian-Jenner no MET Gala

Por quase uma década, Kim Kardashian e sua família tem sido presença garantida no evento anual de arrecadação de fundos do Metropolitan Museum of Art (AKA, a maior noite da moda), produzindo looks inesquecíveis ano após ano.

Kim participou de seu primeiro tapete vermelho do MET Gala em 2013 usando um icônico vestido com estampa floral da Givenchy enquanto estava grávida de sua primeira filha North West (o vestido que gerou muitos memes!). Desde então, a fundadora da SKIMS tem chamado atenção com todos os looks, desde um visual de látex molhado de Thierry Mugler até um vestido Versace dourado e brilhante.

Desde que Kendall Jenner fez sua estreia no MET em 2014, ela se tornou uma das modelos mais bem-sucedidas e requisitadas do mundo, então não há dúvida de que ela vai arrasar na festa deste ano.

Enquanto esperamos para ver que conjuntos deslumbrantes Kylie Jenner, Kris Jenner e mais famosos irão vestir para o tema de 2022: "Na América: Uma Antologia da Moda", faça uma viagem pela memória e reviva cada uma das aparições icônicas da família no MET Gala abaixo: