Pete Davidson faz piada sobre ex de Kim Kardashian, Kanye West, em programa de comédia

West e Davidson começaram a brigar depois que o astro do SNL começou a namorar com Kim. Em fevereiro, Kanye retratou ele mesmo sequestrando e enterrando Pete vivo no clipe de "Eazy". Pete depois mandou mensagem para Kanye com o intuito de resolver as coisas, mas também enviou uma selfie dizendo: "estou na cama com sua esposa". (Kim pediu o divórcio de Kanye em fevereiro de 2021).