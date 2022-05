Angelina Jolie faz visita surpresa à Ucrânia em meio a invasão russa

"Há aproximadamente 84 milhões de pessoas deslocadas no mundo todo nesse momento. Metade delas são crianças, que também não devem ser esquecidas", disse ela no comunicado. "A manifestação de apoio ao povo ucraniano globalmente é uma oportunidade de renovar o compromisso com o direito à segurança e igualdade de todas as pessoas, e construir uma ONU mais forte, mais bem equipada para prevenir conflitos e defender os direitos humanos básicos, seja na Ucrânia ou em qualquer outra parte do mundo".

