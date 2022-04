Dylan Sprouse mostra transformação física após decidir "mudar corpo"

Nessa quinta-feira, 28 de abril, a ex-estrela de Zack & Cody: Gêmeos em Ação, de 29 anos, mostrou o novo corpo postando uma série de fotos no Instagram treinando na academia com o músico Bazzi e exibindo seu abdômen após o banho. O ator até incluiu uma imagem do ninja azarão que se tornou poderoso, Rock Lee, do anime/mangá Naruto.

Tudo faz parte de uma transformação fitness que foi inspirada, escreveu o ator, pelo fato de ele ter escondido seu corpo.

"Costumava usar uma camisa na piscina quando criança, então decidi nos meus vinte e tantos anos que queria mudar meu corpo e me tornar um cara musculoso", escreveu Dylan na legenda da foto. "Este é o meu post como um cara musculoso."

Comentando sobre sua jornada, a estrela de After We Collided acrescentou: "Tem sido um longo trabalho árduo, mas estou orgulhoso do progresso que fiz e ainda não terminei".