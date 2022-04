Custo, limite de idade e proibição de selfie: 10 fatos revelados sobre o MET Gala

Uma Surpresa dos Céus

Em 2018, Madonna apareceu no topo das escadas do Salão Principal com uma produção inesquecível de Like a Prayer. A apresentação, que também contou com a versão do ícone pop de Hallelujah de Leonard Cohen, se encaixou perfeitamente no tema do evento naquele ano, Corpos celestiais: Moda e a imaginação católica. Escada para o céu, de fato.