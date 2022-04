Ray J reage à alegação "falsa" sobre Kanye West entregar sex tape à Kim Kardashian

No entanto, após um vídeo do momento cair nas redes sociais, Ray contestou o que aconteceu no reality show.

"Tudo isso é uma mentira", escreveu Ray na seção de comentários do post do Hollywood Unlocked, no Instagram, nesta sexta-feira, 29 de abril. "Não posso mais deixá-los fazer isso – tão falso".

O E! News entrou em contato com os representantes de Kanye e Kim para comentar.

No último episódio do reality, a fundadora da SKIMS se emocionou ao explicar a importância do que Kanye entregou a ela poucas horas antes de sua estreia no Saturday Night Live (em outubro). "Ele me devolveu toda a sex tape", disse ela à mãe Kris Jenner e à irmã Khloé Kardashian. "E ele voou para casa e pegou o computador e o disco rígido. Ele se encontrou com Ray J no aeroporto."