Andrew Garfield reage à história de Tom Holland sobre bumbum falso em Homem-Aranha

Caso você tenha perdido: No início de fevereiro, a estrela de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Tom Holland, revelou que pelo menos um de seus antecessores na franquia (Andrew ou Tobey Maguire) pode ter usado um pouco de enchimento em sua fantasia de super-herói. Agora, Andrew decidiu falar sobre o assunto.

"Ele está apenas causando - o velho Tom, ele não pode se conter", disse Andrew durante sua aparição no dia 28 de abril no Late Night with Seth Meyers. "Sabe, há uma expressão que temos no entretenimento, que é: 'Queremos atrair as pessoas para seus assentos.' Sabe, queremos que o público se sente e pague seus ingressos."

E de acordo com Andrew, seu colega de filme sabe muito bem como chamar a atenção de seu público. "Tom é muito bom em criar subgêneros de jogos para todos vocês", acrescentou o ator. "Enquanto você está no cinema dizendo: 'Bom, essa bunda não parece real. A de Tobey parece que pode ser real. Andrew poderia ter tanta bunda? Talvez, potencialmente.'"