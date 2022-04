Gustavo e Jessi questionam vitória de Arthur durante reencontro dos ex-BBBs

"Por exemplo, o Arthur sempre levantou a bandeira de ir várias vezes ao Paredão - o DG foi oito vezes ao Paredão, conseguiu chegar na final e ainda assim não foi campeão. E é uma história muito mais relevante e participativa do que a do Arthur", continuou Jessi. "E várias outra situações que aconteceram faziam com que outras pessoas merecessem mais do que o Arthur, mas como a torcida dele é muito forte, acabou eliminando pessoas que eram muito fortes também, como Lina, Gustavo, eu, Scooby".