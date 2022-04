'La Casa de Papel' versão coreana ganha data de estreia

"Obrigado Pedro [Alonso] por enviar essa famosíssima máscara. Na versão coreana também temos uma máscara especial. Quando a gente revelar no ano que vem, vou dar uma de presente para o Pedro", contou ele em anúncio, no fim do ano passado.

La Casa de Papel: Coreia chega à Netflix no dia 24 de junho. Assista ao preview acima!