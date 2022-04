Tudo sobre o julgamento "bizarro" de Johnny Depp e Amber Heard: muffins, bala de goma e mais

Cinco anos após a separação, Depp está cara a cara com sua ex-esposa em um tribunal da Virgínia devido a um artigo do Washington Post que Heard escreveu em 2018, no qual ela se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico". Embora ela nunca tenha mencionado Depp pelo nome no artigo, os advogados do ator de Piratas do Caribe argumentaram em documentos judiciais que o editorial de Heard era parte de uma "farsa elaborada" criada "para avançar sua carreira". Heard está processando seu ex-marido por US$ 100 milhões.

E embora o julgamento de difamação de Depp contra Heard tenha revelado alguns detalhes chocantes, ele também reservou alguns momentos virais. O tribunal – incluindo a juíza que presidiu o caso – ficou perplexa quando um depoimento pré-gravado mostrou uma testemunha usando um vaporizador de dentro de seu carro.

Sem mencionar uma estranha conversa entre a advogada de Heard e uma testemunha de Depp sobre quem trouxe especificamente muffins para a atriz de Aquaman no dia de sua avaliação clínica. (E se você está se perguntando: sim, elas realmente passaram um tempo no tribunal falando sobre isso.)