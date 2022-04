Amanda Bynes se desculpa após acusar noivo de uso de drogas por engano

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse ao E! News: "Os policiais responderam a uma ligação sobre uma disputa verbal por volta das 2h30 da manhã. Eles se encontraram e conversaram com ambas as partes e ficaram parados enquanto uma das partes recolhia seus pertences e deixava o local. Nenhuma prisão foi feita".

O advogado de Amanda, David Esquibias, disse ao E! News em um comunicado que, "Amanda e Paul tiveram uma discussão na noite de quarta-feira. Amanda deixou sua casa, onde Paul residia, para sua segurança antes que a situação se agravasse. Ela não estava lá quando a polícia chegou".

O advogado disse que Amanda está "agora de volta para casa" e "continua focada em seu bem-estar".