Rob Kardashian diz que seu amor por Blac Chyna "não foi real"

Greg Doherty/Getty Images

No processo multimilionário de Chyna contra Rob e sua família, ela alega que o clã Kardashian-Jenner - incluindo as irmãs de Rob Kim e Khloé Kardashian e a mãe Kris Jenner - foi responsável pelo cancelamento da segunda temporada de seu reality show, Rob & Chyna, no E!. Simultaneamente, Chyna também está processando Rob por agressão e assédio.

Antes do início do julgamento, Chyna, que também é mãe de King, de 9 anos, twittou que está "muito grata por um júri finalmente ouvir o que realmente aconteceu a portas fechadas - as mentiras que foram contadas e os danos que foram feitos." Seu tweet de 2 de abril continuou: "No final do julgamento, poderei dizer orgulhosamente a King e Dream que fiz tudo o que pude para corrigir o mal que foi feito a mim. E isso, na vida, é minha esperança que eles sejam capazes de se defender quando for importante também."

No dia 22 de abril, Michael Rhodes, advogado que representa a família Kardashian-Jenner, entrou com uma moção pedindo que o processo de difamação fosse arquivado.

Em documentos judiciais obtidos pelo E! News, Rhodes argumentou que Chyna, nascida Angela White, "não testemunhou fatos específicos ou apresentou provas documentais de apoio sobre sua renda total pré e pós-suposta lesão" enquanto estava no banco no início do julgamento.

"A Sra. White também não conseguiu identificar as quantias específicas que ela fez", acrescentou, "para qualquer uma de suas três fontes de renda supostamente danificadas em um determinado ano".

Para mais informações sobre o julgamento, incluindo as bombas reveladas nos depoimentos, clique aqui.