MET Gala 2022: Tudo o que você precisa saber sobre a maior noite da moda

Qual é o tema do MET Gala deste ano?

A primeira parte foi "Na América: Um Léxico da Moda" - marcando o 75º aniversário do Costume Institute e estabelecendo um "vocabulário moderno da moda", de acordo com o comunicado de imprensa da organização. A segunda parte é chamada de "Na América: Uma Antologia da Moda" e "apresentará narrativas de alfaiataria que se relacionam com as histórias complexas e em camadas" das salas do período da Ala Americana.