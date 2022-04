Kim Kardashian caiu em lágrimas após Kanye West recuperar sua sex tape

No episódio desta quinta-feira, 28 de abril, de The Kardashians, a fundadora da SKIMS revelou que Kanye "Ye" West adquiriu a última filmagem de seu infame filme caseiro com o ex Ray J, que vazou em 2007.

"Ele me devolveu toda a sex tape", disse Kim emocionada à mãe Kris Jenner, à irmã Khloé Kardashian e a outros entes queridos. "E ele voou para casa e pegou o computador e o disco rígido. Ele se encontrou com Ray J no aeroporto."

Isso foi compreensivelmente um alívio para Kim, já que ameaças de uma segunda sex tape surgiram enquanto ela se preparava para sua apresentação no Saturday Night Live em outubro.

"Eu sei que Kanye fez isso por mim, mas ele também fez isso pelos meus filhos", disse Kim em um confessionário. "Eu quero protegê-los o máximo que eu conseguir. E se eu tivesse o poder ou se Kanye tem o poder, isso é a coisa mais importante para mim. E eu estou tão emocionada por causa disso."

Kim e Kanye compartilham quatro filhos: North West, de 8 anos, Saint West, de 6 anos, Chicago West, de 4 anos e Psalm West, de 2 anos.