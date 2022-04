Hailey Bieber revela que passou por procedimento no coração após AVC

Em um vídeo do YouTube postado nessa quarta-feira, 27 de abril, a modelo compartilhou mais detalhes sobre sua hospitalização no mês passado. Hailey disse que sofreu um miniderrame e que levou à descoberta de um problema cardíaco, que já foi reparado.

Em março, a modelo revelou no Instagram que experimentou "sintomas de derrame" enquanto tomava café da manhã com o marido Justin Bieber e foi tratada em um hospital por um "coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro".

No novo vídeo, Hailey aprofundou exatamente o que aconteceu naquele dia. "Eu tive um incidente muito assustador em 10 de março", disse ela. "Basicamente, eu estava sentada no café da manhã com meu marido, tendo um dia normal, e estávamos no meio de uma conversa e, de repente, senti uma sensação muito estranha que meio que viajou pelo meu braço de meu ombro até a ponta dos dedos, e isso fez com que meus dedos ficassem realmente dormentes e estranhos."