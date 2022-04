Kourtney Kardashian e Travis Barker fazem nova viagem romântica para a Itália

Prestes a se casar

O baterista e sua amada deram um show no Grammy 2022, posando com looks pretos e provando que são os novos rei e rainha do punk.

Naquela noite, eles também se casaram em uma cerimônia surpresa em Las Vegas, horas após serem vistos em clima de romance em uma festa pós-premiação.

"Eles estavam sentados em uma mesa no fundo e não paravam de se beijar", disse uma fonte para o E! News. "Eles não estavam se preocupando com os outros e se divertiram bastante. Travis e Kourtney viviam segurando o rosto um do outro e estavam muito apaixonados. Eles viviam se fazendo carinho. Era muito fofo".