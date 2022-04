Kim Kardashian fala sobre rumores de Photoshop em fotos com Pete Davidson e na Disney

A fundadora da SKIMS continua a oferecer explicações em resposta a alegações de que ela usou Photoshop em algumas de suas fotos, incluindo cliques com seu namorado Pete Davidson. Seus comentários surgem um dia depois que ela desmentiu as alegações de que alterou fotos de si mesma para remover o umbigo.

"Eu não sabia o quanto vocês iriam gostar do meu post de Photoshop", escreveu Kim em seus Stories no Instagram nesta quarta-feira, 27 de abril. "Se você achou que isso foi bom, eu tenho muito mais... Isso é divertido".

No dia 11 de abril, Kim compartilhou fotos com Pete durante um jantar tarde da noite após a estreia da primeira temporada de The Kardashians. Em resposta a uma manchete alegando que ela pareceu "usar Photoshop no nariz e mandíbula de Pete Davidson", Kim respondeu: "Hummm ... acho que a mandíbula de Pete foi arrancada! Arrancada ao ponto que vocês acharam que eu usei Photoshop nela! Em uma foto ele está rindo no meio da conversa! Espera, eu adicionei um filtro granulado mesmo."