Por que Andrew Garfield vai fazer pausa na carreira

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

"É tão divertido e você pode se encontrar com pessoas que você ama e admira e você faz parte de uma conversa que é tão privilegiada", disse ele. "Você experimenta tudo em primeira mão, todas as partes viscerais de fazer parte dessa comunidade e das dinâmicas".

Mas não fiquem tristes, fãs de Garfield, ainda há material novo do ator chegando.

Andrew estrela como o devoto detetive Jeb Pyre, que procura respostas para um assassinato horrível em uma comunidade mórmon em Under the Banner of Heaven, que vai ao ar no FX a partir de 28 de abril. A produção é uma adaptação do livro de não-ficção de Jon Krakauer.

"Achei que foi um estudo incrível do fundamentalismo levando a atos tão horríveis e como os seres humanos podem justificar a violência terrível em nome de Deus e do amor", disse Andrew sobre a série. "Achei muito cativante e importante."