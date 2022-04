Veja primeira imagem de Margot Robbie como a boneca Barbie

"Brincar com a Barbie promove confiança, curiosidade e comunicação ao longo da jornada de autodescoberta de uma criança", disse Robbie, que também é produtora do filme, em um comunicado de imprensa de 2019. "Ao longo dos quase 60 anos da marca, a Barbie empoderou crianças a se imaginarem em papéis aspiracionais de princesa a presidente. Estou muito honrado em assumir esse papel e produzir um filme que acredito que terá um impacto tremendamente positivo nas crianças e no público em todo o mundo. Não consigo imaginar parceiros melhores do que a Warner Bros e a Mattel para trazer este filme para as telonas"