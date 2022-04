Arthur Aguiar reflete sobre rivalidade com Jade Picon no BBB 22

É o fim para Caitlyn Jenner?

Caitlyn Jenner, que apareceu em boa parte de Keeping Up With the Kardashians, não vai estrelar o reality da Hulu.

Quando o programa foi anunciado, ela desejou boa sorte para a família.

"Eu estava lá desde o primeiro dia. Eu vi todas crescerem. E gravar o reality show por quase 20 temporadas foi um dos pontos altos de minha vida", tuitou ela no dia 10 de março. "Poder trabalhar com minha família todos esses anos, me conectar com os fãs, foi incrível. Estou feliz que as coisas continuem assim para a minha família".

Porém, ela disse que está triste de não poder estar ao lado da família.

"Obviamente, ao mesmo tempo eu acho triste que eu não tive a oportunidade de continuar no show", disse ela em um segundo tweet. "Com isso dito, eu não consigo expressar o quanto estou feliz que isso continue para a minha família!".