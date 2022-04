Kim e Khloé Kardashian negam ter tido "controle" no cancelamento de 'Rob & Chyna'

David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images

A certa altura, a advogada de Chyna apresentou à Kim uma suposta troca de mensagens de texto em 2017 entre a estrela e um produtor de Keeping Up With the Kardashians, na qual Kim pediu para fazer uma pausa nas filmagens para que a família pudesse reavaliar se eles gostariam de estar no mesmo programa que Chyna. A fundadora da SKIMS testemunhou que ela estava falando sobre seu próprio programa – sobre a qual a família tem poder de decisão – e não sobre Rob & Chyna.

Embora Kim tenha dito que não se lembra de enviar a mensagem, ela disse ao tribunal que assume que o pedido de pausa foi para proteger sua própria saúde mental em meio ao drama do relacionamento entre Rob e Chyna. Segundo ela, o produtor para quem ela estava mandando mensagens só trabalhou em Keeping Up With the Kardashians.