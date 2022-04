Você vai se identificar com esse desejo de gravidez de Kylie Jenner

Ela apenas quer as coisas gordurosas de um fast food, mostrando que é gente como a gente. Em uma prévia exclusiva para o E! News, do episódio do dia 28 de abril, de The Kardashians, descobrimos um dos desejos de Kylie enquanto estava grávida de seu segundo bebê, anteriormente chamado Wolf Webster.

A resposta? Na verdadeira moda da Costa Oeste: In-N-Out Burger.

"Vou pegar uma coca ou um...", diz Kylie grávida enquanto boceja.

Confusa, Kendall Jenner pergunta: "O que você acabou de dizer?"

"Vou pegar uma coca", Kylie – que estava esperando seu segundo filho com Travis Scott na época – responde. "Ou um Dr. Pepper."

"Ah. Eu não ouvi isso soou como um murmúrio", diz Kendall.

Mas esse não é o único deleite reservado para as irmãs Jenner, pois elas debatem se querem um cheeseburger simples ou duplo.