Kim Kardashian usou Photoshop em seu umbigo?

A fundadora da SKIMS, de 41 anos, encerrou as especulações de que ela tenha usado Photoshop em seu umbigo em fotos do Instagram, nos quais ela surge à beira da piscina usando calças de moletom pretas largas e um sutiã esportivo bege com calcinha combinando.

"Vamos lá pessoal... Sério!", ela escreveu em seu Instagram Stories, nesta terça-feira, 26 de abril. "Isso é tão idiota! Dizer que eu usei Photoshop no meu umbigo????"

Kim então fez o que ela faz de melhor e promoveu sua nova calcinha de cintura alta da SKIMS.

"Inseguranças com o umbigo?!", ela escreveu em um Story no Instagram. "Bem... por que você não vai até a skims.com para esconder esse seu umbigo flácido com uma grande calcinha de cintura alta como eu fiz! De nada!!!"

