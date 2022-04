Jessica Biel reflete sobre "altos e baixos" com Justin Timberlake

Biel acrescentou que, embora ela e o cantor de "Rock Your Body", de 41 anos, tenham tido seus "altos e baixos como todo mundo", ela está "muito orgulhosa disso e ainda sou a pessoa mais feliz e amando minha vida".

Nos anos posteriores às luxuosas núpcias italianas, os pais de Silas, de 7 anos, e Phineas, de 21 meses, trabalharam duro para manter a celebração. "Você só precisa arranjar tempo para sair à noite, tempo para si mesma e tempo com seu parceiro", a atriz de The Sinner compartilhou com o E! News, em 2018. "Tem que ser divertido!"