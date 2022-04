Kardashians pedem a juiz para rejeitar pedido de Blac Chyna de US$ 140 milhões em danos

Em documentos judiciais obtidos pelo E! News no dia 22 de abril, o advogado Michael Rhodes – que representa Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner e a mãe Kris Jenner no processo multimilionário movido por Chyna – pediu a um juiz que rejeitasse as reivindicações contra suas clientes.

De acordo com o pedido de demissão, Chyna, nascida Angela White, está pedindo US$ 109.635.021 em danos econômicos e US$ 36 milhões em danos gerais por sofrimento emocional, alegando que a família foi responsável por atrapalhar sua carreira na TV.

"Antes do início do julgamento, essas alegações eram absurdas porque não havia provas documentais, análises econômicas ou depoimentos de especialistas que as apoiassem", diziam os documentos do tribunal. "As reivindicações infundadas e descontroladamente especulativas da Sra. White por danos não devem ser levadas ao júri."

Rhodes continuou: "Durante a totalidade de sua verificação em 21 e 22 de abril de 2022, a Autora não testemunhou fatos específicos ou apresentou provas documentais de apoio sobre sua renda total pré e pós-lesão alegada".