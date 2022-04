Após passageiro não colocar máscara, voo de Maiara e Maraisa atrasa e elas perdem casamento de Juliano

Segundo a publicação, um homem embriagado se recusou a colocar a máscara dentro do avião (já que ela ainda é obrigatório em meios de transporte públicos), causando tumulto. No fim, os comissários tiveram que acionar a Polícia Federal para retirar o passageiro da nave. Infelizmente, com o atraso que isso causou, os astros não conseguiram chegar no casamento.