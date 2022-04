Kylie Jenner testemunha que Tyga lhe disse que Blac Chyna o atacou com uma faca

Enquanto o processo de difamação de Blac Chyna contra os Kardashians continua em um tribunal de Los Angeles, outro membro da família testemunhou na frente de um juiz.

No dia 24 de abril, Kylie prestou depoimento e foi questionada pela advogada de Chyna, Lynne Ciani. Durante o depoimento, a estrela de Keeping Up With the Kardashians relembrou que Tyga expressou problemas com sua ex, durante seu namoro com o rapper.

De acordo com Kylie, Tyga uma vez mostrou a ela uma longa cicatriz de 15 centímetros em seu braço e alegou que era um ferimento de faca nas mãos de Chyna. Quando questionada se ela viu alguma prova ou evidência de que Chyna havia cortado Tyga, Kylie disse que "não estava lá" e estava apenas revelando "o que Tyga me disse".

O E! News entrou em contato com o representante de Tyga para comentar e não obteve resposta. Kylie e Tyga namoraram por cerca de três anos antes de se separarem em 2017. O rapper compartilha o filho de 9 anos, King Cairo, com Chyna. O irmão de Kylie, Rob Kardashian, também tem um filho com a modelo, Dream, de 5 anos.