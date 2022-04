Rodrigo Mussi deve deixar hospital ainda nesta semana, segundo a família

Rodrigo sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de março e foi levado às pressas para um hospital com traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Após fazer algumas cirurgias e ficar entubado, ele foi recuperando sua consciência aos poucos e saiu da UTI no dia 19 de abril. Segundo a família, ele está cada dia mais "lúcido" e tem alguns sintomas de confusão mental, o que é "completamente compreensível e normal" em casos como o dele.