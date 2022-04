Descubra a celebridade que Anna Wintour não convidará novamente para o MET Gala

O evento de moda mais aguardado do ano acontece na próxima segunda-feira, 2 de maio, e contará com um time de estrelas que se reunirá no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A cada ano as celebridades como Rihanna, Lady Gaga e Kim Kardashian se superam com seus looks ousados e deixam sua marca no mundo fashion.

No entanto, há uma personalidade que Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, não vai deixar passar pela porta da frente.