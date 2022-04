Kim Kardashian posa abraçada com seus quatro filhos em foto fofa de pijama

Apesar da Páscoa ter sido na semana passada, Kim ainda está no clima do feriado! No dia 25 de abril, a estrela de 41 anos compartilhou uma foto pra lá de fofa ao lado de seus filhos, North West, de 8 anos, Saint West, de 6, Chicago West, de 4, e Psalm West, de 2 - que ela divide com o ex Kanye West - usando pijamas que combinam. A estampa é de ovinhos e pintinhos estilosos. Como não amar?