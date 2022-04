Kanye West canta sobre família estar em perigo quando "papai não está em casa"

Em março, ele compartilhou uma foto da mochila de North, decorada com três broches – um de sua mãe, um de um alienígena e um de seu pai. "Isso estava na mochila da minha filha quando eu tive 'permissão' para vê-la na semana passada", ele escreveu no post agora excluído. "É por isso que me esforço tanto pela minha família, eu estou programado para proteger minha família a todo custo. Como o padre da minha casa, não se preocupe Northy, Deus ainda está vivo."

No entanto, Kim – que foi declarada legalmente solteira de Ye no mês passado – negou as alegações do rapper, escrevendo: "Por favor, pare com essa narrativa, você estava aqui esta manhã pegando as crianças para a escola".

Os direitos de Ye como pai não são a única coisa sobre a qual ele cantou quando se trata de sua ex-esposa.