Britney Spears anuncia hiato das redes sociais após anúncio de gravidez

O ex de Britney, Kevin, também respondeu ao anúncio da gravidez em um comunicado por meio de seu advogado. "Kevin está ciente da recente postagem de Britney sobre sua gravidez e deseja a ela uma gravidez feliz e saudável e parabeniza ela e Sam Asghari enquanto eles passam pela emoção de planejar a paternidade juntos", disse seu advogado Mark Kaplan ao E! News em 12 de abril.

Até a irmã mais nova de Britney, Jamie Lynn Spears, "curtiu" o post do anúncio de sua irmã mais velha no Instagram, apesar do recente conflito público entre as duas.