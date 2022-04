Tudo sobre o date de Kim Kardashian e Pete Davidson em Washington

Nesse domingo, 24, o casal participou de uma cerimônia no John F. Kennedy Center for the Performing Arts, onde Jon Stewart recebeu o Prêmio Mark Twain de Humor Americano.

Pete foi uma das muitas estrelas que subiram ao palco para homenagear o artista. De acordo com o The New York Times, a estrela do Saturday Night Live agradeceu ao ex-apresentador do Daily Show por seu trabalho na defesa dos veteranos e socorristas do 11 de setembro. O pai de Pete, Scott Davidson, foi um dos bombeiros de Nova York que morreu no cumprimento do dever no dia do atentado em 2001.